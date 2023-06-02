Terör örgütüne operasyon: 7 gözaltı | Video
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Yedi ilçede 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda; terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları saptanan yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:12
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Haziran 2023 Cuma atv izle! | Video 02.06.2023 | 11:26
01:09
Genç kadını çiftlikte kürekle öldürmüştü, cezası belli oldu | Video 02.06.2023 | 11:06
05:24
00:44
03:20
00:13
Drift yaparken görüntülendi, aracı 2 ay trafikten men edildi | Video 02.06.2023 | 11:06
00:15
Köşk ve han kapılarını satarken yakalandılar | Video 02.06.2023 | 10:56
00:43
Uyuşturucuları camdan attılar! Suçüstü yakalandılar… | Video 02.06.2023 | 10:43
00:44
Terör örgütüne operasyon: 7 gözaltı | Video 02.06.2023 | 09:28
01:06
İzmir polisinden kalpazanlara geçit yok: 2 tutuklama | Video 02.06.2023 | 10:47
00:51
Alışveriş merkezlerinden çanta çalan şüpheli kamerada | Video 02.06.2023 | 10:48
00:13
Drift yaparken görüntülendi, aracı 2 ay trafikten men edildi | Video 02.06.2023 | 10:42
05:56
Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi | Video 02.06.2023 | 09:58
00:53
Diyarbakır'da hafif ticari araç yol kenarına savruldu: 1 yaralı | Video 02.06.2023 | 09:30
01:30
01:30
00:41
Marmaris açıklarında balina sürprizi | Video 01.06.2023 | 20:49
03:45
Kahire’yi kum fırtınası vurdu, gökyüzü turuncuya döndü | Video 01.06.2023 | 19:00
01:25
03:51
752 gün sonra komadan çıktı, dolandırıcıya 10 bin TL’sini kaptırdı! | Video 01.06.2023 | 16:53