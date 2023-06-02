Terör örgütüne operasyon: 7 gözaltı | Video

İstanbul Emniyeti; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Yedi ilçede 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda; terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları saptanan yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.