Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı… | Video

İstanbul Emniyeti; terör örgütü MLKP'nin Gençlik Yapılanması'na operasyon düzenledi. 13'ü İstanbul'da olmak üzere toplamda 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi. Altı kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.