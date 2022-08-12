Terör örgütünün YTS’leri 12 adreste yakalandı | Video

Terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda; “Yabancı Terörist Savaşçı” (YTS) olarak adlandırılan ve terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetler yürüten yabancı uyruklu 12 kişi yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'un altı ilçesindeki 12 farklı adrese karadan Özel Harekat ve havadan polis helikopteri destekli baskın yapıldı. "Yabancı Terörist Savaşçı" (YTS) olarak adlandırılan ve terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetler yürüten yabancı uyruklu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.