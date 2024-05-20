Video Yaşam Terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 1’i tutuklandı | Video
Terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 1’i tutuklandı | Video

Terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 1’i tutuklandı | Video

20.05.2024 | 10:38

Şırnak'ta sosyal medyadan terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Geçtiğimiz hafta perşembe günü Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 60 şüpheliye yönelik kent merkezi, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde şafak operasyonunda 40 kişiyi gözaltına almıştı. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme tarafından gözaltına alınan 39 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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