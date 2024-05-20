Terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 1’i tutuklandı | Video 20.05.2024 | 10:38 Şırnak'ta sosyal medyadan terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 1'i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 60 şüpheliye yönelik kent merkezi, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde şafak operasyonunda 40 kişiyi gözaltına almıştı. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme tarafından gözaltına alınan 39 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.