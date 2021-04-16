Terör saldırılarında 31 yakınını kaybeden Yatçı "Şehitlerin kanı yerde kalmadı"
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin, 5 orman işçisi ile Jandarma Uzman Çavuş Çelik'in şehit olduğu saldırıların failleri olduğu açıklandı. 3'ü orman işçilerine yönelik düzenlenen saldırıda olmak üzere, babası ve amcası da dahil 31 yakınını teröre kurban veren Amil Yatçı, "Çok mutlu olduk. Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Rabbim devletimizi güçlendirsin. Bir vatandaş olarak artık biz bunların bitmesini istiyoruz. Allah'ın izniyle de sonu gelmiş" dedi.