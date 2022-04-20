Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in bir gün önceki görüntüleri ortaya çıktı! | Video

Bursa'daki terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in olaydan 1 gün önce oğlu Ahmet Yusuf'u kuaföre götürüp, saçlarını kestirdiği görüntüler ortaya çıktı. Yiğit'in, oğlunun saçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kestirdiği belirtildi. Şehidin yakınları, Cengiz Yiğit'in ailesine çok düşkün olduğunu dile getirdi.