Video Yaşam Terör unsurlarına göz açtırılmadı; 8 firari yakalandı | Video
Terör unsurlarına göz açtırılmadı; 8 firari yakalandı | Video

Terör unsurlarına göz açtırılmadı; 8 firari yakalandı | Video

09.10.2022 | 16:19

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İstanbul’un 14 ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde olası terör olaylarına ve terör unsurlarına yönelik “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yapıldı. Sekiz firari suçlu yakalanarak gözaltına alındı.

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