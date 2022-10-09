Terör unsurlarına göz açtırılmadı; 8 firari yakalandı | Video

İstanbul’un 14 ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde olası terör olaylarına ve terör unsurlarına yönelik “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yapıldı. Sekiz firari suçlu yakalanarak gözaltına alındı.