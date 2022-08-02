Video Yaşam Terör yuvalarında böyle yakalandılar: 15 gözaltı | Video
Terör yuvalarında böyle yakalandılar: 15 gözaltı | Video

Terör yuvalarında böyle yakalandılar: 15 gözaltı | Video

02.08.2022 | 12:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mutfak tüpü bomba gibi patladı | Video 03:39
Mutfak tüpü bomba gibi patladı | Video 03.08.2022 | 08:42
Muhtarın attan düşme anı kamerada | Video 00:17
Muhtarın attan düşme anı kamerada | Video 03.08.2022 | 08:42
Bursa’da hareketli dakikalar! Ev sahibi ile kavga eden kiracı, müdahale eden polisi vurup intihar etti | Video 02:00
Bursa'da hareketli dakikalar! Ev sahibi ile kavga eden kiracı, müdahale eden polisi vurup intihar etti | Video 03.08.2022 | 08:42
Meksika’daki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor | Video 01:50
Meksika’daki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor | Video 03.08.2022 | 01:37
Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu | Video 04:12
Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu | Video 02.08.2022 | 22:15
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 yaralı | Video 01:55
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 yaralı | Video 02.08.2022 | 16:48
Bursa’da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:42
Bursa'da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 02.08.2022 | 14:27
İstanbul’da çiftlik evine Bulgaristan polisiyle ortak uyuşturucu baskını: 6 kişi tutuklandı | Video 04:53
İstanbul'da çiftlik evine Bulgaristan polisiyle ortak uyuşturucu baskını: 6 kişi tutuklandı | Video 02.08.2022 | 16:16
Ataşehir’de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı | Video 03:13
Ataşehir’de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı | Video 02.08.2022 | 15:43
İşte o İranlı Suikast Timi! Keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:57
İşte o İranlı Suikast Timi! Keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.08.2022 | 16:05
Trafiğe kapalı alanda motosikletin çocuğu çarpma anı kamerada | Video 02:29
Trafiğe kapalı alanda motosikletin çocuğu çarpma anı kamerada | Video 02.08.2022 | 14:27
Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı | Video 01:41
Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı | Video 02.08.2022 | 12:52
Terör yuvalarında böyle yakalandılar: 15 gözaltı | Video 01:09
Terör yuvalarında böyle yakalandılar: 15 gözaltı | Video 02.08.2022 | 12:16
Suç örgütlerine silah satan çete çökertildi | Video 02:04
Suç örgütlerine silah satan çete çökertildi | Video 02.08.2022 | 11:51
Kadıköy’de köpek kavgası... Polis sahibine ceza kesip köpeğe el koydu | Video 01:14
Kadıköy’de köpek kavgası... Polis sahibine ceza kesip köpeğe el koydu | Video 02.08.2022 | 11:57
İstanbul’da kumar operasyonu kamerada | Video 00:44
İstanbul’da kumar operasyonu kamerada | Video 02.08.2022 | 11:50
Korkuteli’de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi | Video 01:41
Korkuteli'de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi | Video 02.08.2022 | 11:44
Şanlıurfa’da deaş operasyonu; 3 gözaltı | Video 03:03
Şanlıurfa'da deaş operasyonu; 3 gözaltı | Video 02.08.2022 | 09:21
Annesi şehidin eline kına yakarak göndermiş! Duygulandıran görüntü... | Video 01:08
Annesi şehidin eline kına yakarak göndermiş! Duygulandıran görüntü... | Video 02.08.2022 | 11:33
İl olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! | Video 02:04
İl olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! | Video 02.08.2022 | 11:25

Terör saldırısı hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ üyesi 15 terörist, İstanbul Emniyeti tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'un beş farklı ilçesindeki dokuz adrese baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ve ülkemizi hedef alacak terör saldırıları düzenleme hazırlığında oldukları ifade edilen yabancı uyruklu 15 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA