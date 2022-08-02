Terör yuvalarında böyle yakalandılar: 15 gözaltı | Video

Terör saldırısı hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ üyesi 15 terörist, İstanbul Emniyeti tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'un beş farklı ilçesindeki dokuz adrese baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ve ülkemizi hedef alacak terör saldırıları düzenleme hazırlığında oldukları ifade edilen yabancı uyruklu 15 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.