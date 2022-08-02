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OTOMATİK OYNAT
03:39
Mutfak tüpü bomba gibi patladı | Video 03.08.2022 | 08:42
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Muhtarın attan düşme anı kamerada | Video 03.08.2022 | 08:42
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Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu | Video 02.08.2022 | 22:15
01:55
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 yaralı | Video 02.08.2022 | 16:48
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Bursa'da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 02.08.2022 | 14:27
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Ataşehir’de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı | Video 02.08.2022 | 15:43
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İşte o İranlı Suikast Timi! Keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.08.2022 | 16:05
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Trafiğe kapalı alanda motosikletin çocuğu çarpma anı kamerada | Video 02.08.2022 | 14:27
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Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı | Video 02.08.2022 | 12:52
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Terör yuvalarında böyle yakalandılar: 15 gözaltı | Video 02.08.2022 | 12:16
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Suç örgütlerine silah satan çete çökertildi | Video 02.08.2022 | 11:51
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İstanbul’da kumar operasyonu kamerada | Video 02.08.2022 | 11:50
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Korkuteli'de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi | Video 02.08.2022 | 11:44
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Şanlıurfa'da deaş operasyonu; 3 gözaltı | Video 02.08.2022 | 09:21
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Terör saldırısı hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ üyesi 15 terörist, İstanbul Emniyeti tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.