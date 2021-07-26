Video Yaşam Terörün finans kaynağına darbe: 14 gözaltı | Video

Terörün finans kaynağına darbe: 14 gözaltı | Video

Terörün finans kaynağına darbe: 14 gözaltı | Video
26.07.2021 | 11:18

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Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 - 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlattı.

Yapılan operasyonda, 1 adet tabanca, 11,72 gram metamfetamin, 4,34 gram esrar, 1,47 gram eroin, 3 adet sentetik ecza maddesi, 1.430 paket kaçak sigara, 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 14 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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