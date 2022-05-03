Ters lalelerden mest eden görüntüler | Video

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Van'ın Gevaş ilçesi Aydınocak Mahallesi'nde içinde bir türbenin de bulunduğu mezarlıkta yetişen ters laleler ziyaret edenleri mest ediyor.
15 günlük ömrü olan ters laleleri görüntülemeye gelen doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk, "Baharın gelmesiyle beraber doğada güzelliklere bürünüyor.
Şuan Gevaş ilçesine bağlı Aydınocak Mahallesi'ndeyiz. Ters laleler bütün mezarlığı doldurdu. Mahalle sakinleri de bu çiçeklere sahip çıkıyor. Bu güzel bir şey. Bu çiçekler endemik olduğu için koparmanın cezası 109 bin 593 liradır. Lütfen kimse koparmanın, korundukça da çoğalıyorlar" dedi.