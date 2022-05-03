Video Yaşam Ters lalelerden mest eden görüntüler | Video
Ters lalelerden mest eden görüntüler | Video

Ters lalelerden mest eden görüntüler | Video

03.05.2022 | 11:01

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Van'ın Gevaş ilçesi Aydınocak Mahallesi'nde içinde bir türbenin de bulunduğu mezarlıkta yetişen ters laleler ziyaret edenleri mest ediyor.

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Ters laleler özellikle Van, Hakkari ve Şırnak dağlarında yetişiyor. Gevaş ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 150 hane ve bin 61 nüfuslu Aydınocak Mahallesi'nde de mezarlık içerisinde açılan ters laleler, doğa ile bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Mezarlıkta yetişen ters laleler, rengarenk görüntüsüyle yöre halkının yanı sıra fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

15 günlük ömrü olan ters laleleri görüntülemeye gelen doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk, "Baharın gelmesiyle beraber doğada güzelliklere bürünüyor.
Şuan Gevaş ilçesine bağlı Aydınocak Mahallesi'ndeyiz. Ters laleler bütün mezarlığı doldurdu. Mahalle sakinleri de bu çiçeklere sahip çıkıyor. Bu güzel bir şey. Bu çiçekler endemik olduğu için koparmanın cezası 109 bin 593 liradır. Lütfen kimse koparmanın, korundukça da çoğalıyorlar" dedi.

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