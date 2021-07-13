Ters şeride giren sürücü kazaya davetiye çıkardı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Ters şeride giren sürücü kazaya davetiye çıkardı | Video 13.07.2021 | 13:38
03:24
Katili ihbar edene 250 bin TL ödül | Video 13.07.2021 | 13:01
00:37
00:48
Beşiktaş'ta yolda yürüyen başörtülü kadınlara hakaret | Video 13.07.2021 | 13:01
02:57
00:48
İstanbul Beşiktaş'ta yolda yürüyen başörtülü kadınlara skandal hakaretler! 13.07.2021 | 12:58
04:09
03:42
10:22
Bursa'da sahibinden satılık kilise | Video 13.07.2021 | 11:19
04:09
04:21
Gizli alfabesi çözülen fuhuş çetesine darbe | Video 13.07.2021 | 11:19
01:04
01:45
Yolun karşına geçmeye çalışan adama araba böyle çarptı | Video 13.07.2021 | 11:22
06:58
00:51
Adana'da Türk bayrağını kopartıp çöpe atan kadın olayında flaş gelişme! 13.07.2021 | 09:28
00:59
01:50
İstanbul Sultangazi'de otomobil yayaya çarptığı anlar kamerada 13.07.2021 | 10:06
01:47
01:21
Konya’da ters yola girerek yaklaşık 1 kilometre boyunca ilerleyen sürücü hem diğer sürücüleri hem kendi hayatını tehlikeye attı.
Olay, 01.00 sıralarında Konya-Antalya çevreyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Antalya istikametine doğru ters şeride girerek yaklaşık 1 kilometre ilerledi. Kavşağa girerek sola dönen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. Bu anlar ise, diğer sürücüler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin ters yolda ilerlemesi ardından kavşaktan sola döndükten sonra gözden kaybolması yer alıyor.