Video Yaşam Ters şeride giren sürücüler kazaya neden oldu | Video
Ters şeride giren sürücüler kazaya neden oldu | Video

Ters şeride giren sürücüler kazaya neden oldu | Video

02.02.2024 | 09:57

Esenyurt’ta kural tanımayıp ters yönden sokağa girmeye çalışan sürücüler sebebiyle geçtiğimiz haftalarda aynı yerde 15’in üstünde trafik kazası meydana geldi. Dün akşam da seyir halindeki kamyon sürücüsü, sokağa tersten girmeye çalışırken çarptığı motosikletli yaralandı. Bir vatandaş “Buraya bir önlem almaları için birisinin ölmesi mi gerekiyor?” diyerek tepki gösterirken yaşanan kazalar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Haliç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki birçok sürücü cadde üzerinden "Sağa dönülmez" levhası olmasına rağmen sokağa tersten girmeye çalıştı. Kural tanımayan sürücüler sebebiyle geçen haftalarda cadde üzerinde 15'in üzerinde trafik kazası meydana geldi. Vatandaşlar için adeta çileye dönüşen duruma önlem almak için yola koyulan dubalar da zamanla aynı sürücülerin üzerinden geçmesi sebebiyle kırılarak etkisiz hale geldi. Yaşanan kazalara tepki gösteren vatandaşlar, çözüm olarak yetkililer tarafından sokağın başına kapan koyulmasını istedi. Dün akşam saatlerinde de İsmail A. kontrolündeki 06 CAM 359 plakalı kamyon, seyir halinde sağa dönerken, sağ taraftan gelen Kadri Celil K. kontrolündeki 34 HFY 269 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonrası motosikletli Kadri Celil K. yaralanırken ihbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan maddi hasarlı kazaların ve dün akşam gerçekleşen motosiklet kazasının o anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"BURAYA BİR ÖNLEM ALMALARI İÇİN BİRİSİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?"
Konu ile ilgili konuşan vatandaş Oğuz Güngör, "Burada ters yol tabelası var ama araçlar buna uymuyorlar. Sürekli ters yoldan giriş yaptıkları için genelde kazalar oluyor. Çoğu zaman günde iki kez sabah ayrı akşam ayrı kaza oluyor. Normalde yüz metre ileride sağa dönüş var. Herhalde oradan dolanmak istemiyorlar. Herhalde canları onlar için önemsiz. Bu belki 14. kaza belki de daha fazladır. Sadece bugün 2 kere oldu. Her hafta kaza oluyor. Gündüz daha yoğun oluyor. Çözüm olarak buraya bir kapan yapmaları lazım. Bugün de motosiklet ile bir kaza oldu. Araç yine buraya dönmek isterken motosiklet de biraz süratli geliyordu herhalde. Kamyon, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralıydı. Ambulans aldı ve götürdü. Buraya bir önlem almaları için birisinin ölmesi mi gerekiyor?" dedi.

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