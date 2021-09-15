Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı | Video
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ters şeritte ilerleyen bir kamyonet tehlike saçtı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Baki Komsuoğlu Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kamyonet ters şeritten ilerleyerek hem kendi canını, hem trafikteki diğer vatandaşların canını tehlikeye attı. Kamyonetin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin ters şeritte hızla ilerlediği görülüyor.