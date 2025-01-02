Video Yaşam Ters yönde böyle ilerledi, sürücülerin dikkati faciayı önledi | Video
Ters yönde böyle ilerledi, sürücülerin dikkati faciayı önledi | Video

Ters yönde böyle ilerledi, sürücülerin dikkati faciayı önledi | Video

02.01.2025 | 11:42

Samsun'da trafikte ters yönde seyir eden otomobil görenleri şoke ederken, diğer sürücülerin dikkati sayesinde muhtemel bir facia önlendi.

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Olay, 1 Ocak sabahı İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 08.35'te meydana geldi. Bir sürücünün otomobil kamerasına yansıyan görüntülere göre Atatürk Bulvarı üzeri Karadenizbirlik mevkisinde seyir eden sürücüler, en sol şeritten karşıdan gelen Fiat Uno marka/model bir otomobil fark ettiler. Şehrin ana arterinde ters yönde giden ve trafiği tehlikeye sokan sürücü kazaya davetiye çıkardı. Muhtemel bir kazayı, trafikteki diğer sürücülerin dikkati önledi. Aracı fark eden sürücüler, yavaşlayıp sağdaki şeritlere geçerek yoluna devam etti.

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