Video Yaşam Ters yönde giden hafriyat kamyonu kamerada | Video
Ters yönde giden hafriyat kamyonu kamerada | Video

Ters yönde giden hafriyat kamyonu kamerada | Video

15.09.2022 | 09:24

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Başakşehir’de hafriyat kamyonu cadde üzerinde ters yönden ilerledi. Aynı şeritte seyir halinde olan otomobilleri umursamadan yoluna devam eden kamyonet cep telefonu ile görüntülendi.

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Başakşehir Bahçekent'te bir hafriyat kamyonu cadde üzerinde ne hız sınırı kurallarına nede yön kurallarına umursadı. Araçların ilerlemesi gereken güzergahta tam tersi şekilde hızla seyir eden kamyon hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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