Ters yönde gidip trafiği tehlikeye attı: O anlar kamerada | Video
Karabük'te ters istikamette seyir halinde olan otomobil cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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