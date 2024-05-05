Ters yönde gidip trafiği tehlikeye attı: O anlar kamerada | Video 05.05.2024 | 12:17 Karabük'te ters istikamette seyir halinde olan otomobil cep telefonu kamerası ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Zonguldak Caddesi'nde ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Soğuksu Mahallesi istikametine doğru ters yönde ilerledi. Bir süre ters yönde giden ve alt geçidi de kullanan sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.