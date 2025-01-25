Ters yöne dönmeye çalışırken motorlu kuryeye böyle çarptı | Video
İstanbul Arnavutköy’de cadde üzerinde ilerleyen motorlu kuryeye ters yöne dönmeye çalışan hafif ticari araç çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.
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