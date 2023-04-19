Ters yöne girdi, yol verilmeyince aracı tekmeleyip hakaret etti! O anlar kamerada | Video
Büyükçekmece’de bir kadın, ters yönden ilerleyen başka bir kadın sürücüye yol vermeyince ortalık karıştı. Araçtan inen şahıslar, yanında kızının da olmasına aldırmadan kadının aracını tekmeleyip hakaret etti. Yaşanan o anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
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