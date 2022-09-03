Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video

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Tekirdağ Çorlu’da ters yönde yalpalayarak seyreden alkollü sürücü dehşet saçtı. Yayaların ezilme tehlikesi geçirdiği olayda, sürücü emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde, sürücü A.A.'nın 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için polis karakoluna götürüldü. Öte yandan sürücünün kaldırıma çıkmadan önce trafikte yalpalayarak gittiği ve yayaları tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.