Ters yöne giren otomobil, otobüsle çarpıştı; kaza anı kamerada | Video

TEKİRDAĞ'da ters yöne giren otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-İstanbul çevre yolunun Değirmenaltı kavşağında meydana geldi. H.K.'nin(71), kullandığı otomobil, kavşaktan çıkıp ters yöne girerken, T.Ö. yönetimindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çevredeki iş yeri güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü H.K., araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan H.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.