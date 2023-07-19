Ters yöne giren sürücü trafiği tehlikeye attı, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde diğer sürücülerin korna çalarak uyarmasına rağmen ters yönde gitmeye devam eden pikabın sürücüsüne 4 bin 63 lira ceza uygulandı.
Bartın yönüne doğru ters yönde giden sürücüyü son anda fark eden diğer sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Kendi şeritlerinde ilerleyen sürücüler, hızlarını azaltıp manevra yaparak çarpışmaktan kurtuldukları pikabın sürücüsünü selektör yaparak ve korna çalarak uyarmaya çalıştı. Uyarılara aldırış etmeden hem kendinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye düşüren sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ters yönde ilerlediği pikabın plakası KGYS kameralarından tespit edilen sürücüye 4 bin 63 lira ceza uygulandı.
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