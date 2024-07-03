Ters yöne son sürat böyle ilerledi | Video
Bursa'da ticari araç anayolda ters şeride girdi. Kilometrelerce ters şeritte süratle ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkarırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.
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