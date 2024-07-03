Video Yaşam Ters yöne son sürat böyle ilerledi | Video
Ters yöne son sürat böyle ilerledi | Video

Ters yöne son sürat böyle ilerledi | Video

03.07.2024 | 10:39

Bursa'da ticari araç anayolda ters şeride girdi. Kilometrelerce ters şeritte süratle ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkarırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

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Bursa Mudanya Yolu üzerinde anayolda ters yöne giren ticari araç sürücüsü, geri dönmek yerine ters yönde kilometrelerce ilerledi. Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen yolundan dönmeyen sürücü ne kendini, ne de başkalarını düşündü. Şans eseri kazaya karışmayan sürücü yürekleri ağza getirirken, bir süre sonra bağlantı yoluna girip gözden kayboldu.
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