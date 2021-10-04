Video Yaşam Tersanede tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga kamerada | Video
Tersanede tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga kamerada | Video

Tersanede tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga kamerada | Video

04.10.2021 | 12:47

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Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde bulunan ünlü yat firmasında bu kez kan döküldü. DSV Yatçılık firmasının resmi ortağı Muzaffer Özlü, avukatı ile birlikte kontrol için gittiği tersanenin güvenlik görevlisi tarafından bıçaklandı. Jandarmanın gözü önünde meydana geldiği belirtilen bıçaklı saldırıda yaralanan Marmaris Yapı'nın sahipleri hastaneye kaldırılırken, gece yarısı yaşanan meydan savaşı gibi kavganın görüntüleri kameraya yansıdı.

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Olay, gece 00.30 sularında DSV Yatçılık firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muzaffer Özlü, ortağı olduğu Bozburun Mahallesi'nde bulunan tersaneye gelerek, içeride kayıt dışı tekne var mı diye kontrol etmek isteyince diğer ortakları ile tartışma çıktı. Araları açık olan ve defalarca birbirlerinden şikayetçi olan firmada bulunanlar arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozburun'da bulunan bir restoranda yemek yiyen DSV Yatçılık firmasının yüzde 50 ortağı olan Marmaris Yapı firmasının sahipleri Muzaffer Özlü ve Arzu Kayaoğulları, avukatları Suna Öztaşdönderen ve şirket çalışanları yemek sonrası tersaneye gidip çalışmaları yerinde görmek istediler. Ortaklar tersaneye alınmayınca aralarında tartışma başladı. Bunun üzerine Marmaris Yapı ve Muzaffer Özlü'nün avukatı Suna Öztaşdönderen firmaya jandarma çağırdı. Ulviye Alizade Kuçeruk'un avukatı Çağrı Göktaş'ın olay yerinde cep telefonu ile olayları çeken Pınar K.'ye saldırması üzerine tartışma alevlendi. Yat firmasının güvenlik görevlisi olarak çalışan Adem S.'nin nereden getirildiği belli olmayan bir bıçakla önce Muzaffer Özlü'yü (43) baldırından, sonra Cabbar Özlü'yü (47) bacağından ve elindeki bıçağı almak isteyen Kenan Zaimoğlu'nu elinden yaraladı. Yaralılardan Muzaffer Özlü ve Cabbar Özlü kaldırıldıkları özel hastanede ameliyata alınırken elinden yaralanan Kenan Zaimoğlu ve olay yerinde darp edilen özel koruma grevlisinin tedavileri ayakta yapıldı.

Saldırıya uğrayan tarafın avukatı Suna Öztaşdönderen hastanede yaptığı açıklamada. "Bas bas bağırdık bizi öldürmelerini mi bekliyorsunuz dedik, bunu yazılı olarak defalarca yazdık uzaklaştırma taleplerimizin bir tanesi bile yerini bulmadı. Bağıra bağıra gelen şey gerçek oluyordu az daha. Şu an yukarıda 3 kişiye bıçakla saldırıldı, yaralılar. Bıçaklanma olayı tersane içinde oldu, durumları ile ilgili şu anda bir bilgi alamıyoruz. Ameliyata almışlar anladığımız kadarıyla. Sağ salim uyanmalarını bekliyoruz. Bu devletin içinde kaç tane devlet var bilmiyoruz. Ben avukat olarak sormak istiyorum, yarın Marmaris Muğla Başsavcılığı dahil her yere gideceğiz sadece şu an önceliğimiz müvekkillerimizin sağ salim uyanması ve kendine gelmesi" şeklinde konuştu.
Avukat Öztaşdönderen ayrıca DSV Yatçılık hakkında çeşitli iddialarda bulunarak yargının gücüne inandığını belirtti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken, firmanın ortaklarını bıçaklayan güvenlik görevlisi Adem S. gözaltına alındı.

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