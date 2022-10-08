Tershanede ard arda silah sesleri... Tersane işçilerine silahlı saldırı düzenlendi | Video
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Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanenin işçilerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Saldırıda yaralanan 5 tersane işçi Yalova Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Dakikalarca süren silahlı saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan saldırı sırasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Polis saldırı sonrasında bölgeden araçlarıyla kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.