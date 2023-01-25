Tesadüfen fark etti, çarpılmaktan son anda kurtuldu! Sokak lambası ölüme sebep oluyordu | Video
Tekirdağ'da müteahhit firmanın tabelalarını aydınlatması için koyduğu elektrik apliğinin açıkta kalan elektrik kablosunu tesadüfen fark eden vatandaş, çarpılmaktan son anda kurtuldu.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, o bölgede iş yapan müteahhit firmanın tabelalarını aydınlatması için koyduğu elektrik apliğinin kırılması sonucu taşlarla önlem aldığı belirlendi. Ardından çağırılan elektrikçiyle birlikte açıkta bırakılan kablolar bantlanarak geçici önlem alındı.
"BİR ÇOCUK ÖLSEYDİ BUNUN HESABINI KİM VERECEKTİ"
Elini taşlara atmasıyla bir anda patlayarak kıvılcım saçan elektrik akımına kapılmaktan son anda kurtulan Yalçın Avşar, bu sorumsuzluğa isyan ederek, "Yetkililerin bu olaya sebebiyet veren kişi ya da kişilerle ilgili ne gibi bir işlem yapacağını merak ediyoruz. Burada ben köpekten kurtulmak isterken ya da çalışırken ölseydim ya da bir çocuk ölseydi bunun hesabını kim, nasıl verecekti" diyerek tepkisini dile getirdi.
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