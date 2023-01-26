Video Yaşam Teşhir telefon çalan hırsızı yakaladılar | Video
Teşhir telefon çalan hırsızı yakaladılar | Video

Teşhir telefon çalan hırsızı yakaladılar | Video

26.01.2023 | 09:27

İstanbul’da bir iş yerinden teşhir ürünü cep telefonu çalan bir kişi; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Kağıthane'de bir kişi; Merkez Mahallesi Sadabat Caddesi'nde faaliyet yürütülen bir iş yerinden teşhir ürünü bir cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ve olayı M.K. (31) isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; M.K.'yı gözaltına aldı. Üç suçtan arandığı ortaya çıkan ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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