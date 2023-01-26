Teşhir telefon çalan hırsızı yakaladılar | Video
İstanbul’da bir iş yerinden teşhir ürünü cep telefonu çalan bir kişi; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.
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