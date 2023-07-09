Video Yaşam Texas-Meksika sınırına yüzen bariyer kurulumuna başlandı | Video
Texas-Meksika sınırına yüzen bariyer kurulumuna başlandı | Video

Texas-Meksika sınırına yüzen bariyer kurulumuna başlandı | Video

09.07.2023 | 00:38

ABD'nin Texas eyaletinde düzensiz göçmenlerin ülkeye geçişini önlemek için Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinde inşa edilecek yüzen bariyerin kurulumuna başlandı.

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