Texas-Meksika sınırına yüzen bariyer kurulumuna başlandı | Video
ABD'nin Texas eyaletinde düzensiz göçmenlerin ülkeye geçişini önlemek için Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinde inşa edilecek yüzen bariyerin kurulumuna başlandı.
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