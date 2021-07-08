Video Yaşam THK pilotlarının gösterisi nefes kesti | Video

THK pilotlarının gösterisi nefes kesti | Video

THK pilotlarının gösterisi nefes kesti | Video
08.07.2021 | 13:33

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OTOMATİK OYNAT

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Karaman’da düzenlenen havacılık şenliğinde model uçak akrobasi gösterileri ilgiyle izlenirken, çocuklar sergideki maket uçakları meraklı gözlerle inceledi.

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2021 Yunus Emre Yılı etkinlikleri kapsamında Karaman Valiliği, İl Özel İdaresi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından Piri Reis Kültür Merkezi'nde 'Havacılık Şenliği Model Uçak Sergisi' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile daire müdürleri ve çocuklar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte ilk olarak paramotor gösterisi yapıldı. Uçan paramotorlardan birisi Türk bayrağı taşırken, diğeri de Yunus Emre'nin "Ne akilem, ne divane gel gör beni aşk neyledi" sözlerini taşıyan pankartı göklerde dalgalandırdı. Daha sonra program, model uçakla yapılan akrobasi gösterisi ile devam etti. Akrobasi uçağının gösterisi protokol üyeleri ve alanda bulunan çocuklar tarafından ilgiyi izlendi. Gösterinin ardından Vali Işık ve beraberindekiler Türk Hava Kurumu'na (THK) ait maket uçak sergisini gezerek, görevlilerden bilgiler aldılar. Çocukların sıraya girerek sergideki maket uçakları dikkatli gözlerle inceleyip fotoğraf çekinmeleri ise dikkat çekti.

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