Thodex'e operasyon: 78 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:22
Thodex'e operasyon: 78 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı | Video 23.04.2021 | 11:46
04:51
04:34
01:53
Yavru kedinin sıkıştığı yeri, telefondan kedi sesi açarak buldular | Video 23.04.2021 | 11:19
02:26
Çocuklar bayram sevinçlerini bulutların arasında yaşadılar | Video 23.04.2021 | 11:19
04:42
Ankara'da foseptik çukurunda bulunan 6 yavru köpek tedaviye alındı 23.04.2021 | 09:37
02:24
11:32
03:14
Tüm parasını yatırdığı kripto parada kaybeden emlakçı intihar etti | Video 23.04.2021 | 10:29
06:30
01:23
00:50
00:45
İstanbul Sultangazi'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada! 23.04.2021 | 09:38
02:58
İstanbul'da TIR, taksiye çarptı, şoför ağır yaralandı! 23.04.2021 | 09:18
02:58
01:10
İzmir Foça'da 55 kaçak göçmen kurtarıldı 23.04.2021 | 09:15
03:09
02:00
İstanbul Galata Köprüsü'nden denize itilen şahıs hayatını kaybetti 23.04.2021 | 08:58
01:08
Aydın'da feci kaza! Beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı 23.04.2021 | 08:58
Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'le irtibatlı oldukları tespit edilen 78 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Baskınlarda 62 kişinin yakalandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'e yönelik operasyon başlatmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine dün Thodex'in Kadıköy'deki merkezinde arama yapan siber polisi, 20 Nisan'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı iddia edilen borsanın kurucusu Faruk Fatih Özer'in şirketiyle irtibatlı 78 kişinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Emniyet ekipleri, Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheliden 62'sini yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü ve sorguya alındığı belirtildi. Polis, kripto para vurgunuyla ilgili Thodex Kripto Para Borsası'nın kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu firari 16 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.