Video Yaşam Thodex'e operasyon: 78 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı | Video

Thodex'e operasyon: 78 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı | Video

Thodex'e operasyon: 78 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı | Video
23.04.2021 | 11:46

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Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'le irtibatlı oldukları tespit edilen 78 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Baskınlarda 62 kişinin yakalandığı bildirildi.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'e yönelik operasyon başlatmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine dün Thodex'in Kadıköy'deki merkezinde arama yapan siber polisi, 20 Nisan'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı iddia edilen borsanın kurucusu Faruk Fatih Özer'in şirketiyle irtibatlı 78 kişinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Emniyet ekipleri, Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheliden 62'sini yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü ve sorguya alındığı belirtildi. Polis, kripto para vurgunuyla ilgili Thodex Kripto Para Borsası'nın kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu firari 16 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.

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