THY, Serebral Palsi hastası İnci Beren'in hayalini gerçekleştirdi | Video

Türk Hava Yolları (THY) havacılık aşığı olan 9 yaşındaki Serebral Palsi hastası İnci Beren’i uçakla seyahat etme isteğini yerine getirerek hayalini gerçekleştirdi.

İzmir'de yaşayan Aşkın ve Nilüfer İpek çiftinin Serebral Palsi hastası 9 yaşındaki kızları İnci Beren'in uçakla seyahat etme isteğini vardı. Bu isteğin duyulmasından sonra harekete geçen THY İnci Beren'in hayalini gerçekleştirdi.

TK2313 sefer sayılı İzmir - İstanbul seferi öncesi kabin ve kokpit ekibiyle de tanışan İnci Beren'e Türk Hava Yolları çalışanları çeşitli oyuncaklar da hediye etti.

Havayolu çalışanları ile birlikte pasta kesen İnci Beren'in hayali gerçekleştirilmiş oldu