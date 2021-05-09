THY'den Anneler Günü'ne özel videolu paylaşım | Video
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Türk Hava Yolları (THY), Anneler Günü'ne özel kutlama mesajını da içeren bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.
Türk Hava Yolları (THY), Anneler Günü'ne özel kutlama mesajını da içeren bir videoyu sosyal medyadan paylaştı. THY'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, anne ve çocukların beraber yaşadıkları anlara dair görüntüler de yer aldı. Paylaşımda, "Bizleri sevgisiyle göklere çıkaran, emekleriyle bugünlere getiren kıymetli annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.