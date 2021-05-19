Video Yaşam THY'den tarihi forma! Uçağa milyonlarca kişinin adı yazılacak | Video

THY'den tarihi forma! Uçağa milyonlarca kişinin adı yazılacak | Video

THY'den tarihi forma! Uçağa milyonlarca kişinin adı yazılacak | Video
19.05.2021 | 00:14

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Türk Hava Yolları (THY), 23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini iletenlerin ismini, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak devasa formaya yazacak.

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