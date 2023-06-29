Ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı | Video 29.06.2023 | 12:07 Kayseri-Sivas yolu üzerinde ticari araç ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Sivas yolu Yeşilyurt mevkide meydana gelen kazada, A.K. idaresindeki ticari araç ile M.A. idaresindeki kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyon orta refüje çıkarken, ticari araç ise yol ortasındaki direğe çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü M.A. ile minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.Ticari araçta bulunan ve durumu ağır olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen F.K. ise hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.