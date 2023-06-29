Video Yaşam Ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı | Video
Ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı | Video

Ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı | Video

29.06.2023 | 12:07

Kayseri-Sivas yolu üzerinde ticari araç ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Sivas yolu Yeşilyurt mevkide meydana gelen kazada, A.K. idaresindeki ticari araç ile M.A. idaresindeki kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyon orta refüje çıkarken, ticari araç ise yol ortasındaki direğe çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü M.A. ile minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ticari araçta bulunan ve durumu ağır olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen F.K. ise hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı | Video 01:45
Ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı | Video 29.06.2023 | 12:07
Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı! Ev sahibinin kilitlediği kiracıyı itfaiye çıkardı | Video 02:41
Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı! Ev sahibinin kilitlediği kiracıyı itfaiye çıkardı | Video 29.06.2023 | 11:27
Sarıyer’de motosiklet kazası kamerada | Video 00:26
Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada | Video 29.06.2023 | 10:51
Bozkırın saklı cenneti görenleri mest ediyor | Video 03:27
Bozkırın saklı cenneti görenleri mest ediyor | Video 29.06.2023 | 10:50
Kokuyorsun diyen arkadaşını silahla yaraladı | Video 03:59
"Kokuyorsun" diyen arkadaşını silahla yaraladı | Video 29.06.2023 | 10:40
Taksim’de bir gece kulübünde ’yan bakma’ dehşeti kamerada: Defalarca bıçakladı | Video 01:07
Taksim’de bir gece kulübünde 'yan bakma' dehşeti kamerada: Defalarca bıçakladı | Video 29.06.2023 | 10:43
Beyoğlu’nda kavga! Ara sokakta yakalayıp defalarca bıçakladı | Video 01:08
Beyoğlu'nda kavga! Ara sokakta yakalayıp defalarca bıçakladı | Video 29.06.2023 | 10:40
Pendik’te bayram günü korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı | Video 03:17
Pendik’te bayram günü korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı | Video 29.06.2023 | 10:22
İstanbullular bugüne dikkat! Meteoroloji’den 8 il için sarı kodlu uyarı | Video 01:33
İstanbullular bugüne dikkat! Meteoroloji'den 8 il için "sarı" kodlu uyarı | Video 29.06.2023 | 10:45
‘Paşa’ isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL’ye satıldı | Video 03:01
‘Paşa’ isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL’ye satıldı | Video 29.06.2023 | 10:22
Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile gezen şahıs kamerada | Video 00:45
Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile gezen şahıs kamerada | Video 29.06.2023 | 09:32
İstanbul’da taksicinin sarkıntılık ettiği Balili kadın konuştu: Bana neler neler söyledi | Video 02:08
İstanbul’da taksicinin sarkıntılık ettiği Balili kadın konuştu: "Bana neler neler söyledi" | Video 29.06.2023 | 09:35
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:10
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 29.06.2023 | 08:37
Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti | Vidoe 00:28
Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti | Vidoe 29.06.2023 | 08:37
2 kişinin öldüğü kazada, sürücü direksiyonda kalp krizi geçirmiş | Video 01:59
2 kişinin öldüğü kazada, sürücü direksiyonda kalp krizi geçirmiş | Video 29.06.2023 | 08:37
Hastane morgu önünde yılan paniği | Video 00:47
Hastane morgu önünde yılan paniği | Video 28.06.2023 | 22:57
Aile içi kavga kanlı bitti: Eşinin dedesini ve kuzenini otomobille ezerek öldürdü | Video 03:30
Aile içi kavga kanlı bitti: Eşinin dedesini ve kuzenini otomobille ezerek öldürdü | Video 28.06.2023 | 22:46
Yola atlayan çocuğa çarpmamak için çabalayan kurye kaza yaptı | Video 01:06
Yola atlayan çocuğa çarpmamak için çabalayan kurye kaza yaptı | Video 28.06.2023 | 13:31
Pendik’te kaçan kurbanlık danayı at sırtında kovboy gibi aradı | Video 04:27
Pendik'te kaçan kurbanlık danayı at sırtında kovboy gibi aradı | Video 28.06.2023 | 12:42
Kamyonet üstünde taşınan boğa dengesini kaybederek araçtan düştü | Video 00:35
Kamyonet üstünde taşınan boğa dengesini kaybederek araçtan düştü | Video 28.06.2023 | 12:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA