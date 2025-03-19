Video Yaşam Ticari aracın çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu: O anlar kamerada | Video
Ticari aracın çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu: O anlar kamerada | Video

Ticari aracın çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu: O anlar kamerada | Video

19.03.2025 | 15:20

Osmaniye’de yolun karşısına geçmeye çalışırken ticari aracın çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, akşam saatlerin Cumhuriyet Mahallesi Akyar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar K. yoldan geçen plakası henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarına düşen Haydar K. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Haydar K. durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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