Video Yaşam Ticari taksi ile çarpışan otomobilde bulunan yaşlı adam yaralandı | Video
Ticari taksi ile çarpışan otomobilde bulunan yaşlı adam yaralandı | Video

Ticari taksi ile çarpışan otomobilde bulunan yaşlı adam yaralandı | Video

22.06.2023 | 08:55

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması neticesinde yolcu olarak otomobilde bulunan yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Körfez Mahallesi Yosun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre farklı istikametlerden gelen, A.M.Ö idaresindeki otomobil ile Y.G. idaresindeki ticari taksi, Salim Dervişoğlu Caddesi'nden Yosun Sokak'a girdikleri esnada çarpıştı. Kaza neticesinde otomobilde yolcu koltuğunda oturan A.M.Ö.'nün babası İ.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan İ.Ö. ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlarda ise maddi hasarlar meydana geldi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yüksekovalı dağcılar Kaval Şelalesi’ni gezdi | Video 02:27
Yüksekovalı dağcılar Kaval Şelalesi’ni gezdi | Video 22.06.2023 | 08:57
Gaziantep’te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:18
Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.06.2023 | 08:58
Ticari taksi ile çarpışan otomobilde bulunan yaşlı adam yaralandı | Video 01:03
Ticari taksi ile çarpışan otomobilde bulunan yaşlı adam yaralandı | Video 22.06.2023 | 08:55
Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı | Video 02:29
Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı | Video 22.06.2023 | 08:49
Engelli asansörüne motosikletiyle binen kişiye 951 TL para cezası | Video 00:16
Engelli asansörüne motosikletiyle binen kişiye 951 TL para cezası | Video 22.06.2023 | 08:49
Yüksekova’da mest eden hilal görüntüsü | Video 03:53
Yüksekova’da mest eden "hilal" görüntüsü | Video 22.06.2023 | 00:45
Malatya’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı | Video 04:31
Malatya'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı | Video 21.06.2023 | 22:57
Bunu yapan insan olamaz! Kediye ağda bantları yapıştırdılar | Video 00:13
Bunu yapan insan olamaz! Kediye ağda bantları yapıştırdılar | Video 21.06.2023 | 16:19
Suç örgütü lideri Fırat Delibaş Esenyurt’ta yakalandı | Video 00:08
Suç örgütü lideri Fırat Delibaş Esenyurt'ta yakalandı | Video 21.06.2023 | 16:15
Tünelde kaza sonrası yangın! Kaza yapan araçlardan biri alev alev yandı | Video 02:37
Tünelde kaza sonrası yangın! Kaza yapan araçlardan biri alev alev yandı | Video 21.06.2023 | 15:54
Hırsızlık suçundan aranan 3 kadın yakalandı! | Video 00:33
Hırsızlık suçundan aranan 3 kadın yakalandı! | Video 21.06.2023 | 15:38
28 Şubat zihniyeti bitmiyor! Başörtülü üniversite mezunlarını hazmedemedi... | Video 01:20
28 Şubat zihniyeti bitmiyor! Başörtülü üniversite mezunlarını hazmedemedi... | Video 21.06.2023 | 15:35
Batman’da 246 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:18
Batman’da 246 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 21.06.2023 | 15:37
Piyanonun 7 yaşındaki yeteneği Uluslararası Mozart Yarışması’nda birincilik kazandı | Video 04:40
Piyanonun 7 yaşındaki yeteneği Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik kazandı | Video 21.06.2023 | 15:08
Depremzedelere sahte konteyner ve ev satışı yapan dolandırıcılar yakalandı | Video 00:57
Depremzedelere sahte konteyner ve ev satışı yapan dolandırıcılar yakalandı | Video 21.06.2023 | 15:13
Motorlu kapkaççı genç kadını böyle takip etmiş! | Video 01:10
Motorlu kapkaççı genç kadını böyle takip etmiş! | Video 21.06.2023 | 15:05
Karabük’te kaçak içki operasyonu | Video 01:00
Karabük’te kaçak içki operasyonu | Video 21.06.2023 | 15:00
Düden Şelalesi’nin yanında serinlemek isterken falezlerden düştü | Video 03:14
Düden Şelalesi'nin yanında serinlemek isterken falezlerden düştü | Video 21.06.2023 | 14:47
Devrilen tırdaki litrelerce alkol yola döküldü | Video 00:46
Devrilen tırdaki litrelerce alkol yola döküldü | Video 21.06.2023 | 14:47
Avukat çifte bıçak ve taşla saldıran şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 01:24
Avukat çifte bıçak ve taşla saldıran şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 21.06.2023 | 14:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA