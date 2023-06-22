Ticari taksi ile çarpışan otomobilde bulunan yaşlı adam yaralandı | Video 22.06.2023 | 08:55 Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması neticesinde yolcu olarak otomobilde bulunan yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Körfez Mahallesi Yosun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre farklı istikametlerden gelen, A.M.Ö idaresindeki otomobil ile Y.G. idaresindeki ticari taksi, Salim Dervişoğlu Caddesi'nden Yosun Sokak'a girdikleri esnada çarpıştı. Kaza neticesinde otomobilde yolcu koltuğunda oturan A.M.Ö.'nün babası İ.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan İ.Ö. ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlarda ise maddi hasarlar meydana geldi.Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.