Ticari taksi ile uyuşturucu sevkiyatı: 7 gözaltı | Video 24.07.2024 | 14:46 Kocaeli'de aldıkları istihbaratla harekete geçen polis ekipleri, ticari taksi ile birlikte 2 araçta yaptığı aramada 1 kilo 532 gram uyuşturucu ele geçirdi, 7 şüpheli ise gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan uyuşturucu istihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibe başlayarak dün ticari taksi ile birlikte 2 aracı durdurdu. 2 araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 9 paket halinde 1 kilo 532 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili bağlantısı olabileceği düşünülen 7 şüphelinin evinde arama yapıldı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.