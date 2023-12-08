Video Yaşam Ticari taksi şoförü 25 yolcunun hayatını tehlikeye attı | Video
Ticari taksi şoförü 25 yolcunun hayatını tehlikeye attı | Video

Ticari taksi şoförü 25 yolcunun hayatını tehlikeye attı | Video

08.12.2023 | 13:35

Adıyaman-İstanbul seferini yapan ve içerisinde 25 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünün bir ticari taksi şoförü tarafından kaza sonrası taciz edilmesi kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adıyaman- İstanbul seferini yapan Abdulkadir Turhan'ın kullandığı yolcu otobüsünün kör noktasına emniyet şeridinde yanaşan kimliği belirsiz bir ticari taksinin şoförü, otomobilinin aynasını otobüse vurdu. İstanbul Harem Otogarı yolunda gerçekleşen olay sonrası ticari taksi şoförü otobüsün önünde durup yolu trafiğe kapatarak kaza tutanağı tutulmasını istedi.

Trafiğin yoğun olduğunu ve araç içerisinde 25 yolcunun bulunduğunu belirten Abdulkadir Turhan, ticari taksi sürücüsünden Harem Otogarına gelmesini ve burada tutanağı daha rahat tutabileceklerini belirterek yolu trafiğe açmak için otogara doğru hareket etti.

Hiçbir şeye aldırış etmeyen ticari taksi şoförü, 25 yolcunun hayatını tehlikeye atarak otobüsü taciz etmeye başladı. Otobüs önünde ani frenler yapan ve aynı zamanda yolda bir sağa bir sola giden ticari taksi bu defa yolu trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapatılması ile her iki araç sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bir süre tartışan otobüs şoförü Abdulkadir Turhan, direksiyon başına geçerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın emniyete bildirildiğini fark eden ticari taksi sürücüsü olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Emniyet şeridinden gelerek aynasını otobüse vuran ve 25 yolcunun hayatını tehlikeye atan ticari taksi şoförünün cezalandırılmasını isteyen Abdulkadir Turhan, "Otobüsle Adıyaman- İstanbul seferini yaparken İstanbul Yenisahra istikametinden Harem Otogarı'na giderken bir ticari taksi emniyet şeridinden gelip sağa doğru yola katılmaya çalıştı. Benim sol tarafımda ambulans geçiyordu yol veremedim. Sonra kendisi benim kör noktama girerek aynasını arabama çarptı, aynası kırıldı. Trafiğin akışından dolayı olay yerinde duramadık 50 metre ileride durduk. Bana tutanak düzenleyelim dedi ben de olur dedim. Trafiğin akışı var, arabada da yolcular var dedim, Harem Otogarına gel orada düzenleyelim dedim, o da hayır olmaz gibi söylendi. Biz yolumuza devam ettik. 50 metre sonra beni trafikte taciz etmeye başladı, önümde frenler yapmaya başladı. Önümde zikzaklar çizmeye başladı. Arabamda 25 yolcu vardı hepsinin hayatını tehlikeye attı, çocuklar vardı arabamda. Daha sonra trafik ekiplerini arayınca kaçıp gitti. Ben geniş bir yere çekeyim dedim Harem Otogarına gel dedim oda yok dedi. Bilerek aynama vurdun dedi, ben de ona emniyet şeridinden geldiğini kör noktada kendisinin vurduğunu söyledim. O ısrarla bunu kabul etmek istemedi. O bize psikolojik baskı yaparak kendisini taciz etmemizi istedi ama biz bu oyuna düşmedik, o bundan dolayı böyle yaptı ama daha sonra kaçıp gitti zaten" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ticari taksi şoförü 25 yolcunun hayatını tehlikeye attı | Video 04:13
Ticari taksi şoförü 25 yolcunun hayatını tehlikeye attı | Video 08.12.2023 | 13:35
Tartıştığı taksi şoförünü boynundan bıçakladı | Video 00:43
Tartıştığı taksi şoförünü boynundan bıçakladı | Video 08.12.2023 | 12:37
Antalya’da 9 yaşındaki kızın kaybolduğu haberi mahalleliyi sokağa döktü | Video 05:47
Antalya'da 9 yaşındaki kızın kaybolduğu haberi mahalleliyi sokağa döktü | Video 08.12.2023 | 12:37
İsrail askerleri Batı Şeria’da ambulansların önünü kesti | Video 01:17
İsrail askerleri Batı Şeria'da ambulansların önünü kesti | Video 08.12.2023 | 12:37
Tutuklanan hırsız gazetecilere tepki gösterdi | Video 00:37
Tutuklanan hırsız gazetecilere tepki gösterdi | Video 08.12.2023 | 12:38
Esenyurt’ta motosikletli gencin kaza anı kamerada | Video 05:04
Esenyurt’ta motosikletli gencin kaza anı kamerada | Video 08.12.2023 | 12:36
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı | Vide 00:18
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı | Vide 08.12.2023 | 12:16
Ordu’da 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 00:31
Ordu’da 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 08.12.2023 | 12:15
Esnafın dalgınlığından faydalanıp telefonu böyle çaldı | Video 02:44
Esnafın dalgınlığından faydalanıp telefonu böyle çaldı | Video 08.12.2023 | 11:57
’Müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınan Gizem Bağdaçicek’in ifadesi ortaya çıktı | Video 00:27
'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan Gizem Bağdaçicek'in ifadesi ortaya çıktı | Video 08.12.2023 | 11:20
Ayvacık açıklarında denizde hortum oluştu | Video 00:19
Ayvacık açıklarında denizde hortum oluştu | Video 08.12.2023 | 11:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Aralık 2023 Cuma atv izle | Video 06:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Aralık 2023 Cuma atv izle | Video 08.12.2023 | 11:09
Gaziantep’te 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü | Video 00:46
Gaziantep'te 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü | Video 08.12.2023 | 11:02
Erzincan’ı sis sardı: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 04:50
Erzincan’ı sis sardı: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 08.12.2023 | 10:58
Mersin’de tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 03:12
Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 08.12.2023 | 11:02
İstanbul’da bir günde 3 araç çalan şüpheli yakalandı | Video 01:44
İstanbul'da bir günde 3 araç çalan şüpheli yakalandı | Video 08.12.2023 | 11:02
FETÖ’nün KPSS çalışma evlerine yönelik operasyon | Video 00:41
FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik operasyon | Video 08.12.2023 | 10:39
Uludağ’ın Uyuyamayan meşhur ayı ailesi yine görüntülendi | Video 01:26
Uludağ’ın "Uyuyamayan" meşhur ayı ailesi yine görüntülendi | Video 08.12.2023 | 10:39
Esenyurt’ta tekel bayiisindeki silahlı saldırı | Video 01:33
Esenyurt'ta tekel bayiisindeki silahlı saldırı | Video 08.12.2023 | 10:10
Sağlık Bakanı Koca’dan Bursa paylaşımı | Video 00:48
Sağlık Bakanı Koca'dan Bursa paylaşımı | Video 08.12.2023 | 10:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA