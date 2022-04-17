Ticari takside unutulan para dolu çantayı sahibine teslim etti | Video

Ticari takside yolculuk eden müşterinin unuttuğu para dolu çantayı fark eden taksi şoförü, parayı sahibine teslim etti. İçinde 80 bin TL para olan çantayı almaya gelen şahıs, taksi şoförüne teşekkür etti.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen kadın müşteriyi taksisine alan Mehmet Ayabak isimli taksi şoförü, yolcuyu Esenyut Kıraç'taki bir adrese götürdü. Taksi ücretini ödedikten sonra taksiden inen kadın yolcu o esnada içinde yaklaşık 80 bin TL para olduğu öğrenilen çantayı takside unuttu. Çantayı fark eden taksi şoförü Mehmet Ayabak, İBB'ye ait 153 çağrı merkezini arayarak durumu yetkililere haber verdi. Çantanın sahiplerine telefon aracılığıyla ulaşan Ayabak, Bağcılar'daki bir metro istasyonunun önünde çantayı teslim etmek için buluşma ayarladı. Akşamüzeri, unutulan çantasını almak üzere gelen Raşit Tepe, yerli yerinde ve eksiksiz bulduğu çantasını Mehmet Ayabak'tan teslim aldı. Ticari taksi şoförüne bu hareketinden dolayı teşekkür eden Tepe, sevincini taksiciye sarılarak gösterdi.

Ticari takside para dolu çantasını unuttuklarını ifade eden Raşit Tepe, "Abinin taksisine denk geldik. Abi eşimi Esenyurt'a getirdi. Ben çalışıyordum. Para verirken eşyayı içinde unutmuş. Biz belediyeyi aradık. Fırının kamerasından taksinin plakasını çıkardık. Belediye de bize telefon numarası verdi. Mehmet abimiz de sağ olsun duyarlı bir şekilde bize her şeyi anlattı. Biraz da değerli eşyamız vardı içinde. 70-80 bin TL civarı paramız vardı" dedi.

Taksi şoförü Mehmet Ayabak, "Bayan yolcuyu bir alışveriş merkezinin orada aldım. Araca bindi. Çantasını arkaya bırakıp yan tarafına oturdu. Ablayı bıraktık. Parayı verirken çantayı arkada unuttu. Ben de bunu ikinci yolcuyu aldıktan sonra yolcuyu indirirken fark ettim. 153 ile irtibata geçtik. Numaramı, karşı tarafa vermesini istedim. Onlar da bize ulaştı. Şimdi de emanetini teslim ediyorum" diye konuştu.