Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı | Video 14.04.2023 | 08:39 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçen vatandaşa ticari taksi çarptı. Yaralanan vatandaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, D-100 Kara Yolu Ankara istikameti, Barış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. isimli kişi yan yoldan caddenin karşısına geçmek istediği esnada seyir halinde olan K.Y. idaresindeki ticari taksi, yavaşlayamayarak kendisine çarptı. Çarptığını fark eden sürücü K.Y. daha sonra durarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Y., sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.