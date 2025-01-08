Video Yaşam TikTok akımı 10 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı, uzmanı uyardı: "Yasal düzenleme kesinlikle gerekli” | Video
TikTok akımı 10 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı, uzmanı uyardı:

TikTok akımı 10 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı, uzmanı uyardı: "Yasal düzenleme kesinlikle gerekli” | Video

08.01.2025 | 12:27

İzmir'in Bornova ilçesinde TikTok'taki videoyu izleyip kolonyayla kendisini ateşe vererek hayatını kaybeden Mert Yetiştiren'in ölümünün ardından uzman isim ebeveynlere uyarılarda bulundu. Devlet tarafından bir sosyal medya yasası hazırlanmasının gerekli olduğunu vurgulayan Uzman Aile Danışmanı Ferhat Yılmaz, ebeveynlerin de çocukların sosyal medya kullanımlarını kontrol etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

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17 Aralık'ta Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'tan gördüğü kolonya deneyini yaptı. Üzerine kolonya döküp ateşe veren çocuk ağır yaralanırken, tedavi gördüğü hastaneye yaşama tutunamadı ve 16 gün sonra hayatını kaybetti. Mert'in ölümünün ardından sosyal medya kontrolü gündeme gelirken, Uzman Aile Danışmanı Ferhat Yılmaz, konuyla ilişkin ailelere uyarılarda bulundu.

"YASAL DÜZENLEMELER KESİNLİKLE GEREKİYOR"
Çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Çocuklar ekranın var olduğu bir dünyaya doğuyorlar. Haliyle de ekranın var olduğu dünyaya doğdukları için temas ettikleri, gördükleri, duydukları şeyler onlar için normalleşmeye başlıyor. Bu normalleşmeye bağlı olarak da haliyle ulaşılabilirlik çok kolaylaşıyor. Ülkemizdeki TÜİK verilerine baktığımızda çocukların yüzde 83'ü internete ulaşabiliyor ve her üç çocuktan bir tanesi yaşını maalesef ki büyük gösteriyor. Yaklaşık her 20 çocuktan 5 tanesi de zorbalığa, siber zorbalığa maruz kalıyor. Dünya ortalaması yaklaşık 2 saatken ülkemize 2 buçuk saate kadar çıkan sosyal medya kullanımları söz konusu. Ülkemizde 13 yaş ve altına sosyal medya kullanımı yasaklanması gündemde ama dünya 16 yaş ve altına yasaklanması gerektiğini söylüyor. Aslında 13 yaş değil daha büyük yaşlara kadar ebeveynlerin kontrolü lazım. En önemli şey bu. Sosyal medyadaki akımlara baktığımızda orada zararlı bir şeyler var. Çocuk zaten bir suç işlediğinde, yani bir oyun oynadığında birine zarar verdiğinde level atlıyor. Yani oyunda, daha doğrusu zarar vererek diğer alana geçmen gerekiyor. Haliyle de bu, gerçek ya da inandırıcı geldiği için çocuğa doğal gelmeye başlıyor ve normalleşebiliyor. Bu gerçeklikten dolayı da kişi bu tür zararları gerçek hayatta da normalleşir hale getiriyor. Bunun için yasal düzenlemeler kesinlikle gerekiyor" dedi.

"EBEVEYNLER DE SOSYAL MEDYADAN UZAK DURACAK"
Çocukların sosyal medyada geçirdiği vakitlerde ailelerin tutumuyla ilgili de önerilerde bulunan Yılmaz, "Ev içerisinde demokrat bir tutum olması gerekiyor. Çocuğa bir kısıtlama uygulandığında ebeveynler de sosyal medyadan uzak duracak. Mesela çocuk sosyal medyayı bırakıp ödev yaparken, ebeveyn de örneğin mailine bakmayacak. Bir de şunu ayırmamız gerekiyor. Şimdi artık okullarda da ekranla ders işlendiği için orada derslerini öğreniyor. Çocuk eğitici anlamda ekranda istediği kadar süre geçirebilir. Bununla ilgili sıkıntımız yok ama oyun anlamında bir kere yaşına uygun oyunlar seçmek lazım. Ayrıca sosyal medya bir susturucu değildir. Çocuk yemek yesin diye eline telefon verilip ekran açılıyor. Bundan da ailelerin uzak durması gerekir" açıklamasında bulundu.

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