Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı | Video

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Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde anne tilki ve birbirleriyle oyun oynayan 4 yavrusu fotokapanla görüntülendi.
Erzincan'da pandemi sürecinde insanların önceki yıllara göre doğada daha az bulunmaları nedeniyle yabani hayvan popülasyonunda artış yaşandığı gözleniyor. Üzümlü ilçesi kırsalında yuva yapan tilki ve 4 yavrusu görüntülendi. Yuvalarının etrafında birbirleriyle oynayan yavru tilkiler, zaman zamanda havadaki sinek ve yerdeki böceklerin peşinden koşmayı ihmal etmedi.