Video Yaşam 'Tilki Can' isimli tilki ekmek alabilmek için ayakkabıları kaçırıyor | Video
'Tilki Can' isimli tilki ekmek alabilmek için ayakkabıları kaçırıyor | Video

'Tilki Can' isimli tilki ekmek alabilmek için ayakkabıları kaçırıyor | Video

23.02.2025 | 13:38

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yaşayan İçlek ailesinin tilkiyle kurduğu dostluk yürekleri ısıttı. Her gün tilkiyi elleriyle besleyen ailenin üyeleri tilkiye, 'Tilki can' ismini verdiler. Ekmek alabilmek için ayakkabıları evin önünden kaçıran tilkiyi beslediği anları cep telefonuyla kaydeden Bayburtlu vatandaşın samimi halleri, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

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Demirözü ilçesine bağlı Akyaka köyünde yaşayan Taşkın İçlek isimli vatandaş gece saatlerinde evinin yakınlarında yiyecek arayan tilkiyi gördü. İçlek, aç tilkiye ekmek, bisküvi, yemek vererek tilkinin karnını doyurdu. Karnını doyuran tilki ise bir süre evin yakınlarından uzaklaşarak, gözden kayboldu. İçlek'in beslediği tilki, ertesi gün de yeniden evin yakınlarına geldi. Düzenli olarak her gün evin yakınlarına gelerek yiyecek beklemeye başlayan tilkiyi aile üyeleri de beslemeye başladı. Aç tilkiye Tilki Can ismini veren aile, her akşam tilkiyi özenle besliyor. Tilkinin ekmek alabilmek için evin önündeki ayakkabıları kaçırdığını söyleyen, "Sen niye böyle mahzun kaldın Tilki Can" diyerek tilkiye seslenen Taşkın İçlek'in görüntülerinde, tilkinin büyük parçalar halindeki ekmeği ağzına doldurarak uzaklaştığı görülüyor.
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