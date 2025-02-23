'Tilki Can' isimli tilki ekmek alabilmek için ayakkabıları kaçırıyor | Video
Bayburt'un Demirözü ilçesinde yaşayan İçlek ailesinin tilkiyle kurduğu dostluk yürekleri ısıttı. Her gün tilkiyi elleriyle besleyen ailenin üyeleri tilkiye, 'Tilki can' ismini verdiler. Ekmek alabilmek için ayakkabıları evin önünden kaçıran tilkiyi beslediği anları cep telefonuyla kaydeden Bayburtlu vatandaşın samimi halleri, yüzlerde tebessüm oluşturdu.
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