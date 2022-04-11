Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında | Video

Antalya’nın Kokurteli ilçesinde bir evin depo kısmına gelen tilkinin, tavuğa saldırma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tilki, kısa sürede yakaladığı tavuğu telef edip depodan ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesinde bir vatandaşa ait evin depo kısmına Cuma günü gecesi tilki girdi. Bir süre depoda gezen tilki, gözüne kestirdiği tavuğu kovalamaya başladı. Tilki, kısa bir kovalamacanın ardından tavuğu telef edip depodan ayrıldı. O anlar depodaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.