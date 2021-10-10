Tilkinin telef ettiği tavuğu kaçırması cep telefonu kamerasına yansıdı | Video

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Bayburt’ta kızıl tilkinin telef ettiği tavuğu kaçırması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde bir evin bahçesine giren kızıl tilki, tavuğu telef etti. Ardından bir süre etrafı kolaçan eden tilki daha sonra yeniden aynı yere gelerek telef ettiği tavuğu bahçeden kaçırdı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından evin penceresinden cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.