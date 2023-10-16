Video Yaşam Tilkiyi elleriyle besledi, o anlar kamerada | Video
Tilkiyi elleriyle besledi, o anlar kamerada | Video

Tilkiyi elleriyle besledi, o anlar kamerada | Video

16.10.2023 | 09:07

Yozgat’ta bir vatandaş, yanına gelen tilkiyi elleriyle besledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yozgat'ta Kirazlı Göleti mevkiinde mesire alanında piknik yapan bir vatandaş, yanına gelen tilkinin aç olduğunu fark etti. Kendisine uzatılan ekmeği öncelikle koklayan tilki, yemesi için ekmeğin yere bırakılmasıyla uzaklaştı.

Bir süre çevresini gözetleyen tilki, atılan yiyecekleri yedikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Yaşanan bu anlar ise, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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