Tilkiyi elleriyle besledi, o anlar kamerada | Video
Yozgat’ta bir vatandaş, yanına gelen tilkiyi elleriyle besledi.
Bir süre çevresini gözetleyen tilki, atılan yiyecekleri yedikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.
Yaşanan bu anlar ise, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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