Video Yaşam Tinerciler evi ateşe verdi, mahallede faciadan dönüldü | Video

Tinerciler evi ateşe verdi, mahallede faciadan dönüldü | Video

Tinerciler evi ateşe verdi, mahallede faciadan dönüldü | Video
27.07.2021 | 14:11

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde tinerciler tarafından ateşe verildiği iddia edilen 2 katlı ev, alev alev yandı. Onlarca ailenin yaşadığı bitişik diğer binalara sıçramadan söndürülen yangında, mahalle sakinleri büyük bir korku ve panik yaşadı.

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Edinilen bilgiye göre; saat 11.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1720/2 Sokakta bulunan Resul Özer'e ait iki katlı evde yangın çıktı. Birbirine bitişik onlarca ailenin yaşadığı mahallenin tam ortasında bulunan evde çıkan yangında, alevleri penceresinden gören Kadriye Topal, çığlık atarak komşularını bilgilendirdi. Çığlıkları duyarak evlerini boşaltan mahalle sakinleri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının diğer evlere sıçramaması için zamana karşı mücadele verdi. Yangına 3 farklı noktadan müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası alevleri kontrol almayı başardı. Diğer binalara sıçramadan söndürüle yangında sahipleri tarafından kısa bir süre önce boşaltılan 2 katlı ev, kullanılamaz hale geldi.

MAHALLE SAKİNLERİ ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ
Büyük bir korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri, yangını gündüz vakti boş eve giren tinercilerin başlattığını iddia etti. Mahallede benzer durumda başka evlerinde de bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerden boş durumda olan bu evlerle ilgili önlem almalarını talep etti.

Yangını fark eder etmez komşularını uyarak Kadriye Topal, pençeden baktığımda ilk önce bacadan duman çıktığını gördüm. Sonra bir anda alev parladı. 'Komşular yetişin, evler yanıyor' diye bağırarak yardım istedim. Sesimi duyan komşular dışarıya fırladı. Tinerciler hep buralara geliyor. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

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