Video Yaşam Tıp fakültesinden mezun olan ikizler, bölüm birinciliğini paylaştı | Video

Tıp fakültesinden mezun olan ikizler, bölüm birinciliğini paylaştı | Video

Tıp fakültesinden mezun olan ikizler, bölüm birinciliğini paylaştı | Video
01.07.2021 | 13:59

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Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde birlikte öğrenim gören tek yumurta ikizleri Betül ve Aytül Arslan, aynı dereceyle bölüm birinciliğini paylaştı. İkiz kardeşler, mezuniyet töreniyle sağlık ordusuna ilk adımı attı.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Mustafa-Hatice Arslan çiftinin 3 çocuğundan ikiz kızları Betül ve Aytül, 2015 yılında birlikte başladıkları Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinden yine birlikte mezun oldu. Bugüne kadar birbirlerinden hiç ayrılmayan ikizler, tıp fakültesi bölüm birinciliğini de aynı dereceyle paylaştı.

Betül ve Aytül Arslan, üniversitede düzenlenen mezuniyet töreniyle sağlık ordusuna ilk adımı attı. 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda gerçekleştirilen törende bölüm birincisi ikizler, eğitim meşalesini Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisine teslim ettiler. Diplomalarını alan Betül ve Aytül Arslan kardeşler, törenin ardından arkadaşlarıyla birlikte keplerini havaya atarak, mezuniyetin mutluluğunu yaşadı.

"BAŞARIMIZIN EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİ BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAK"
Aytül Arslan, tıp fakültesini 2015 yılında ikiz kardeşiyle birlikte kazandığını söyledi. İkiz kardeşiyle birlikte fakülte birinciliğini paylaşarak mezun olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Arslan, "6 sene boyunca birlikte okumak, birbirimize destek olmak bu başarımızın en büyük nedenlerinden biridir" dedi.

"AYNI ŞEHİRDE ÇALIŞMAK EN BÜYÜK HAYALLERİMİZDEN BİRİSİ"
Göz hastalıkları alanında uzmanlık yapmak istediğini ifade eden Aytül Arslan, "İkizimle aynı şehirde çalışmak en büyük hayallerimizden birisidir. Farklı hastaneler olabilir ama aynı ilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"İLK ETAPTA HOCALARIMIZ BİZİ KARIŞTIRIYORLARDI"
İkiz olmanın bazı dezavantajları olduğunu kaydeden Aytül Arslan, fakülteye ilk başladıklarında arkadaşları ve hocalarının kendilerinin isimlerini karıştırdığını söyledi. Arslan, "Arkadaşlarımızın alışma süreci daha hızlı oluyor ama hocalarımız bizi ilk etapta karıştırıyorlardı. Bir yerde gördükleri zaman 'seni az önce gördüm' şeklinde insanların yaklaşımları oluyordu. Ama onun dışında alışma süreci çabuk oluyor" dedi.

"İKİZİMLE BİRİNCİLİĞİ PAYLAŞMAK BÜYÜK BİR ONUR"
Betül Arslan da Tıp Fakültesi'nden mezun olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirtti. Fakülteyi ikiz kardeşi Aytül ile birinciliği paylaşarak bitirmenin onurunu yaşadığını belirten Betül Arslan, "Bu tabi ki Aytül ile benim başarım değil. Bu zaman kadar bizim destekçimiz olan aileme çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizi hekimlik hayatımıza hazırlayan hocalarımıza da teşekkür ediyorum. İkiz olmak çok farklı ve çok güzel bir duygu. Benim en büyük destekçim Aytül'dür. Bu süreçte sürekli yanımda oldu. Sınavlar, iyi ve kötü anlarımda bir arkadaşım gibi bana destek ve güç veren kişidir" dedi.

"HEDEFİM DERMATOLOJİ UZMANLIĞI"
Arslan, hedefinin dermatoloji alanında uzmanlık yapmak istediğini belirterek, "İkiz kardeşimle aynı il aynı hastane olabilir ama farklı bir bölüm tercih etmek istiyorum" diye konuştu.

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