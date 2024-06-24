Tıp öğrencisine çirkin saldırı kamerada: Başörtüsünü açıp küfür etti! | Video
Beyoğlu'ndaki bir alışveriş merkezinde önceki gece kahve almak için sıra bekleyen Aysima-Nursena Akbay kardeşler, kendilerinden sonra gelen Çağla Hayvalı'nın siparişinin daha önce hazırlanmasına tepki göstererek çalışanı uyardı. Uyarıyı üzerine alınan Hayvalı, "Kapalı o..." diyerek tıp öğrencisi olan Aysima Akbay'a saldırarak genç kadının başörtüsünü açtı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polisler Çağla Hayvalı'yı ifadesini almak üzere gözaltına aldı.
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