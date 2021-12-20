Video Yaşam Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı | Video
Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı | Video

Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı | Video

20.12.2021 | 16:42

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Bitlis’in Kömüryakan ile Konuksayar köyleri arasında kar yağışı ve tipi nedeniyle minibüste mahsur kalan 20 öğrenci yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bitlis'in merkeze bağlı Kömüryakan ile Konuksayar köyleri arasında 2 minibüs içerisinde aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 20 öğrenci olduğu ihbarı geldi.

İhbar üzerine Jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri minibüse ulaşmaya çalıştı. Yapılan çalışmalar sonucu, minibüse ulaşan kurtarma ekipleri öğrencileri il merkezine ulaştırdı. Korku dolu anlar yaşayan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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