Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı... O anlar kamerada | Video

Mersin'de bir açılışta caddeden geçenleri eğlendirmeye çalışan palyaço, saldırıya uğradı. Tipini beğenmediğinden dolayı palyaçoya önce yumruk atan, ardından yerde tekmeleyen şahsı, çevredekiler sakinleştirerek, bölgeden uzaklaştırdı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin açılışında palyaçoluk yapan Bayram Aydemir isimli genç, bölgeden geçen birinin saldırısına uğradı. Tipini beğenmediği iddiasıyla palyaçoya önce yumruk atan, ardından yerde tekmeleyen şahsı, çevredekiler sakinleştirerek, bölgeden uzaklaştırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.